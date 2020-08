L’anémomètre est le dispositif avec lequel la vitesse du vent ou la vitesse de l’air est mesurée.

Cela pourrait ressembler à quelque chose que seuls les scientifiques et les grands professionnels utilisent.

Mais en fait, c’est assez faisable et totalement à la portée de simples particuliers ! Avec le meilleur anemometre, vous pouvez ainsi savoir si la vitesse du vent est favorable à votre projet comme la voile, le cerf-volant et d’autres activités similaires.

Découvrez donc notre guide comparatif autour de ce produit et notre sélection des meilleurs anénomètres parmi lesquels vous pouvez choisir le modèle adapté à vos besoins !

Quel anémomètre choisir?

L’anénomètre peut mesurer la vitesse du vent avec une précision de 0,1 chiffre ! Cinq unités de mesure de la vitesse du vent sont disponibles ici : m/s (mètres par seconde), km/h (kilomètre par heure), ft/min (pieds par minute), mph (miles par heure) et nœuds. Vous pouvez également voir la température et le refroidissement éolien sur un écran LCD. Il n’y a pas beaucoup de contraste sur l’écran, c’est pourquoi sa lecture est un peu difficile. L’indicateur de pile faible vous indiquera quand la recharger. Le régulateur de température intégré ajuste ici la lecture de la température en degrés Celsius ou Fahrenheit. Il y a des options pour connaître la vitesse moyenne, actuelle, minimale et maximale du vent pour des informations plus détaillées.

Mini anémomètre numérique LCD OriGlam

En seconde position de cet avis anenometre, nous avons le Mini anémomètre numérique LCD OriGlam, Vérifiez le dernier prix sur Amazon ! Origlam est une société de commerce extérieur électronique qui a des années d’expérience mais qui choisit toujours de se concentrer sur 2-3 produits. Cela les aide à améliorer les produits de façon constante et les rend suffisamment performants pour qu’ils soient plus performants que tous les autres produits contemporains. Sur cet anémomètre numérique, vous pouvez connaître la température et la vitesse du vent. Il peut mesurer la vitesse du vent en cinq unités différentes : mph, km/h, m/s, ft/min et nœuds. Choisissez celui qui vous semble le plus pratique à lire. La vitesse maximale qu’il peut détecter est de 90 km/h ou 25 m/s et la vitesse minimale est de 1 m/s ou 3,6 km/h.

Cet anémomètre peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur. Avant de pratiquer des sports tels que le surf, la voile et le cerf-volant, mesurez la vitesse du vent avec lui. À la maison, il peut vous indiquer la vitesse et la température du ventilateur normal et du ventilateur du climatiseur. Un inconvénient mineur est que l’écran LCD est assez petit par rapport aux autres anémomètres. Bien qu’il y ait de nombreuses fonctions utiles, y compris MAX/MIN, la lecture de l’écran semble un peu difficile pour les utilisateurs.

AVANTAGES INCONVENIENTS Portée de lecture jusqu’à 56 mi/h 5 unités de vitesse d’air Régulateur de température intégré Les unités Celsius et Fahrenheit Écran LCD multifonctions Données enregistrées Fonctions MAX/MIN À usage domestique et industriel Très abordable Petit écran

l’Anémomètre numérique HOLDPEAK

En troisième place de cet avis anenometre se trouve l’Anémomètre numérique HOLDPEAK 866B-APP. une autre création de Holdpeak est l’anémomètre numérique 866B-APP qui est tout aussi compétent que le premier. La principale différence entre les deux est que celui-ci est livré avec le support des applications mobiles. Il existe des applications disponibles pour cet appareil sur les plates-formes Android et iOS. Pour l’installer, il vous suffit de scanner le code indiqué sur la boîte.

Si l’application ne vous semble d’aucune utilité, il existe une autre version de ce produit avec port USB au lieu du support de l’application. Contrairement à celui-ci, ils ont aussi trois variantes de couleur : noir, bleu et jaune. De plus, l’écran LCD est équipé d’un rétroéclairage pour une utilisation pratique la nuit. Il y a une indication de pile faible et diverses fonctions de rappel comme max, moyenne et courant. Il est livré dans un étui de protection et peut être relié à une longe à l’aide d’un trou de vis.

AVANTAGES INCONVENIENTS Portée de lecture jusqu’à 67 mi/h 5 unités de vitesse du vent Régulateur de température intégré Mesure aussi le refroidissement éolien Écran LCD Backlight Support des applications mobiles Indication de pile faible MAX/MIN Idéal pour l’extérieur Piles incluses Favorable Pas de port USB

l’anemometre ambiante WM-2 Météo portative

Puis, nous avons en quatrième position de cet avis anenometre, l’anenometre ambiante WM-2 Météo portative. Comme son nom l’indique, la marque Ambient Weather est experte dans la production d’équipements électroniques basés sur le comportement météorologiquecomme un anénomètre. Ils le font depuis 1998 et sont vraiment là pour rester. Ce compteur météo modélisé comme WM-2 est capable d’offrir bien plus que de simples relevés de la vitesse du vent. Il est également équipé pour informer l’utilisateur de la mesure de température et du refroidissement éolien. De plus, des informations sur les rafales de vent et l’échelle de Beaufort y sont également disponibles. Tous ces conseils supplémentaires l’ont rendu parfaitement adapté à une utilisation quotidienne par les pilotes, les randonneurs et autres amateurs de plein air.

Mais pour que toutes les fonctionnalités d’affichage fonctionnent, l’appareil doit être dans un environnement avec une température supérieure à 14 degrés Fahrenheit. Pour cela, vous devez le réchauffer avec de la chaleur corporelle ou un autre procédé de chauffage par temps froid.